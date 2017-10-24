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Дуэт Потапа и Каменских объявил об уходе со сцены
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    Дуэт Потапа и Каменских объявил об уходе со сцены

    18:07  24 Октября 2017
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    Дуэт Потапа и Каменских объявил об уходе со сцены

    Москва, 24 октября. Исполнители Потап и Настя Каменских, выступающие дуэтом более 11 лет заявили об уходе со сцены.

    Музыканты выложили в Youtube видеобращение к своим поклонникам и просто слушателям. Они обратили внимание, что больше 11 лет работали вместе, но теперь их дуэт приостанавливает свою работу. Как признались Потап и Каменских, они «поставили дуэт на паузу».

    «Сколько продлится пауза, мы и сами не знаем», — заметили исполнители.

    Однако на видео они также отметили, что приготовили своим фанатам «кое-что интересное», передает «Дни.ру».

    Напомним, дуэт Потапа и Каменских прославили такие песни, как Не пара», «Чумачечая весна» и многие другие.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #потап #сцена #каменских #дуэт
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