Дуэт Потапа и Каменских объявил об уходе со сцены

В Избранное

Москва, 24 октября. Исполнители Потап и Настя Каменских, выступающие дуэтом более 11 лет заявили об уходе со сцены.

Музыканты выложили в Youtube видеобращение к своим поклонникам и просто слушателям. Они обратили внимание, что больше 11 лет работали вместе, но теперь их дуэт приостанавливает свою работу. Как признались Потап и Каменских, они «поставили дуэт на паузу».

«Сколько продлится пауза, мы и сами не знаем», — заметили исполнители.

Однако на видео они также отметили, что приготовили своим фанатам «кое-что интересное», передает «Дни.ру».

Напомним, дуэт Потапа и Каменских прославили такие песни, как Не пара», «Чумачечая весна» и многие другие.