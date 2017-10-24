Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
ВКС РФ нанесли около 20 авиаударов по боевикам «Джебхат ан-Нусры» на севере Хамы
Украина
Украина терпит убытки из-за прекращения авиасообщения с Россией — Медведчук
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина терпит убытки из-за прекращения авиасообщения с Россией — Медведчук

    17:58  24 Октября 2017
    50

    Украина терпит убытки из-за прекращения авиасообщения с Россией — Медведчук

    Киев, 24 октября. Запрет украинских властей принимать российские самолеты привел к тому, что многие украинские авиаперевозчики сегодня терпят огромные убытки. Об этом во вторник заявил лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

    «Почти два года сотни тысяч украинских граждан терпят множество неудобств, теряют время и деньги, потому что вынуждены летать в Россию и обратно с пересадками. Об убытках отечественных авиакомпаний и аэропортов и говорить не приходится, они очевидны», — отметил он.

    Украина терпит убытки из-за прекращения авиасообщения с Россией — Медведчук

    По словам Медведчука, пассажиропоток между Россией и Украиной в прошлом году превысил 1 млн человек, однако Киев не торопится отказываться от запретов и ограничений, которые усложняют жизнь украинским гражданам.

    Напомним, что в октябре 2015 года Украина внесла в черный список «Аэрофлот» и ряд других российских компаний, которым запретили осуществлять авиаперевозки на территории страны. В ответ Россия приняла зеркальные меры в отношении украинских компаний.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #украина #медведчук #убытки #авиаперевозки
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        2677
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        4413
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        1733
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1657