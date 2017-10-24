Украина терпит убытки из-за прекращения авиасообщения с Россией — Медведчук

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Киев, 24 октября. Запрет украинских властей принимать российские самолеты привел к тому, что многие украинские авиаперевозчики сегодня терпят огромные убытки. Об этом во вторник заявил лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

«Почти два года сотни тысяч украинских граждан терпят множество неудобств, теряют время и деньги, потому что вынуждены летать в Россию и обратно с пересадками. Об убытках отечественных авиакомпаний и аэропортов и говорить не приходится, они очевидны», — отметил он.

По словам Медведчука, пассажиропоток между Россией и Украиной в прошлом году превысил 1 млн человек, однако Киев не торопится отказываться от запретов и ограничений, которые усложняют жизнь украинским гражданам.

Напомним, что в октябре 2015 года Украина внесла в черный список «Аэрофлот» и ряд других российских компаний, которым запретили осуществлять авиаперевозки на территории страны. В ответ Россия приняла зеркальные меры в отношении украинских компаний.