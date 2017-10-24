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Весь мир
Сирия: армия Турции перебросила в Идлиб крупную колонну бронетехники
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    Сирия: армия Турции перебросила в Идлиб крупную колонну бронетехники

    17:51  24 Октября 2017
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    Сирия: армия Турции перебросила в Идлиб крупную колонну бронетехники

    Идлиб, 24 октября. Турция перебросила в сирийскую провинцию не менее 50 единиц бронетехники.

    Источник, близкий к боевикам вооруженных формирований, сообщил, что в Идлибе была замеченная крупная колонна военной техники, пересекающая границу Сирии и Турции. Отмечается, что это крупнейший конвой, отправленный Турцией в северную провинцию Сирии.

    Турецкая сторона заявляет, что данные действия совершаются в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Астане, и направлены на обеспечение стабильности в регионе и безопасности мирных жителей.

    Армия Турции намерена создать в Идлибе восемь военных баз, уже сейчас военные обустраивают блокпосты в ключевых точках провинции.

    Сирия: армия Турции перебросила в Идлиб крупную колонну бронетехники

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #турция #идлиб #вс турции
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