Сирия: армия Турции перебросила в Идлиб крупную колонну бронетехники

В Избранное

Идлиб, 24 октября. Турция перебросила в сирийскую провинцию не менее 50 единиц бронетехники.

Источник, близкий к боевикам вооруженных формирований, сообщил, что в Идлибе была замеченная крупная колонна военной техники, пересекающая границу Сирии и Турции. Отмечается, что это крупнейший конвой, отправленный Турцией в северную провинцию Сирии.

Турецкая сторона заявляет, что данные действия совершаются в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Астане, и направлены на обеспечение стабильности в регионе и безопасности мирных жителей.

Армия Турции намерена создать в Идлибе восемь военных баз, уже сейчас военные обустраивают блокпосты в ключевых точках провинции.