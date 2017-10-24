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Экономика
Минобороны РФ: Новая система финансирования войск показала свою эффективность в Сирии
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    Минобороны РФ: Новая система финансирования войск показала свою эффективность в Сирии

    17:49  24 Октября 2017
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    Минобороны РФ: Новая система финансирования войск показала свою эффективность в Сирии

    Москва, 24 октября. Новая система финансового обеспечения российских войск продемонстрировала свою эффективность в ходе операции в Сирии. Об этом сообщила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в ходе торжественной церемонии, посвященной празднованию 99-й годовщины образования финансово-экономической службы Вооруженных сил РФ.

    «Система финансового обеспечения войск, созданная в новом облике Вооруженных сил, позволяет своевременно и бесперебойно осуществлять финансирование воинских формирований при решении внезапно возникающих задач. Это показал Крым. Это показала Сирия»,  — сказала Шевцова.

    Она также добавила, что к настоящему моменту в Вооруженных силах России действуют новые методы финансового обеспечения, которые позволяют осуществлять контроль за использованием средств гособоронзаказа, а также успешно решать вопросы социальной защиты военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #минобороны рф #крым
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