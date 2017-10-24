Сирия меняет риторику западных СМИ: почему «русский медведь» стал побеждать в медиапространстве
Успехи российской военной операции в Сирии начинают признавать даже западные СМИ. В частности, американское издание Stratfor опубликовало текст, в котором российским военным дается высокая оценка сразу по нескольким аспектам. Американский журналист в первую очередь отметил, что Россия в данном случае действует на удаленном театре военных действий:
«Несмотря на значительные препятствия, Москва доказала свою способность оказывать своим войскам логистическую поддержку в ходе боевых операций вдали от своих границ».
Как следствие, выделяет автор, российским военным предстояло действовать в непривычных условиях:
«Для России это было военным вмешательством в явно незнакомую страну, что требовало от российских военных задействовать в первую очередь такие свои способности, как умение общаться с людьми, а также взаимодействовать с сирийскими правительственными силами в той степени, в какой до этого им делать этого не приходилось».
И хотя, по мнению автора статьи, это взаимодействие не было идеальным, в целом, россиянам удалось добиться того, что сирийские военные признали их в качестве крайне важных военных советников и партнеров. Американский журналист обратил внимание и на повышенную сложность воздушной войны, которую ведет группировка ВКС РФ в Сирии:
«Она предполагает постоянное прикрытие с воздуха наземных войск и действия авиации по наземным целям в перенасыщенном воздушном пространстве, где одновременно проводят операции многочисленные воздушные силы — в том числе ВВС коалиции, возглавляемой США».
Автор также упомянул, что Сирия стала для России крупным полигоном для испытаний нового вооружения и отработки тактических действий:
«Россия вступила в конфликт в Сирии после проведения масштабной модернизации своей армии, и в Сирии было испытано более 160 новых видов вооружения».
О победе «русского медведя» в Сирии пишет и британское арабоязычное издание Ar Rai Al Youm:
«Теперь контроль над ситуацией [в Сирии] находится в руках «русского медведя», — пишет журналист Али ад-Дарбули в статье о проигрыше Вашингтона на Ближнем Востоке.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) прокомментировал подобное изменение риторики западных СМИ:
«В данном случае речь идет не об изменении как таковом, а о том, что на Западе начинают возникать точки зрения альтернативные тем, которые действовали на протяжении всего периода сирийской кампании. И эти альтернативные точки зрения сейчас становятся все более и более серьезными в медиапространстве».
Эксперт связывает это с тем, что вступление России в сирийский конфликт полностью изменило геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке. Каждая страна ближневосточного региона теперь вынуждена считаться с позицией России.
«Россия продемонстрировала эффективность ведения военной кампании на достаточно далеком расстоянии от своей территории с достаточно сложной военной логистикой, и это нужно учитывать всем странам мира, в том числе, и западным странам, которые скорее являются оппонентами России».
По мнению нашего собеседника, Россия в Сирии продемонстрировала и свой политический ресурс:
«Россия заставила не только силой своего оружия, но также силой своей дипломатии все страны региона и другие страны мира, в том числе, и западные, учитывать свою позицию, поскольку эта позиция здравая и представляет собой, по сути, выход из той ситуации, которая сложилась в Сирии. Россия за период своей военной операции в САР продемонстрировала не только очень щепетильное отношение к жизням своих военных и жизням мирных граждан Сирии, но также продемонстрировала эффективность нового современного оружия, которое становится на вооружение в российской армии и которое в Сирии было первые испытано в боевых условиях. Это, в общем-то, является очень серьезным предостережением для тех стран, которые являются оппонентами России».