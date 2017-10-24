Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сайт Федерального агентства новостей работает в штатном режиме
Сирия эксклюзив
Сирия меняет риторику западных СМИ: почему «русский медведь» стал побеждать в медиапространстве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия меняет риторику западных СМИ: почему «русский медведь» стал побеждать в медиапространстве

    18:44  24 Октября 2017
    179

    Сирия меняет риторику западных СМИ: почему «русский медведь» стал побеждать в медиапространстве

    Успехи российской военной операции в Сирии начинают признавать даже западные СМИ. В частности, американское издание Stratfor опубликовало текст, в котором российским военным дается высокая оценка сразу по нескольким аспектам. Американский журналист в первую очередь отметил, что Россия в данном случае действует на удаленном театре военных действий:

    «Несмотря на значительные препятствия, Москва доказала свою способность оказывать своим войскам логистическую поддержку в ходе боевых операций вдали от своих границ».

    Как следствие, выделяет автор, российским военным предстояло действовать в непривычных условиях:

    «Для России это было военным вмешательством в явно незнакомую страну, что требовало от российских военных задействовать в первую очередь такие свои способности, как умение общаться с людьми, а также взаимодействовать с сирийскими правительственными силами в той степени, в какой до этого им делать этого не приходилось».

    Сирия меняет риторику западных СМИ: почему «русский медведь» стал побеждать в медиапространстве

    И хотя, по мнению автора статьи, это взаимодействие не было идеальным, в целом, россиянам удалось добиться того, что сирийские военные признали их в качестве крайне важных военных советников и партнеров. Американский журналист обратил внимание и на повышенную сложность воздушной войны, которую ведет группировка ВКС РФ в Сирии:

    «Она предполагает постоянное прикрытие с воздуха наземных войск и действия авиации по наземным целям в перенасыщенном воздушном пространстве, где одновременно проводят операции многочисленные воздушные силы — в том числе ВВС коалиции, возглавляемой США».

    Автор также упомянул, что Сирия стала для России крупным полигоном для испытаний нового вооружения и отработки тактических действий:

    «Россия вступила в конфликт в Сирии после проведения масштабной модернизации своей армии, и в Сирии было испытано более 160 новых видов вооружения».

    Сирия меняет риторику западных СМИ: почему «русский медведь» стал побеждать в медиапространстве

    О победе «русского медведя» в Сирии пишет и британское арабоязычное издание Ar Rai Al Youm:

    «Теперь контроль над ситуацией [в Сирии] находится в руках «русского медведя», — пишет журналист Али ад-Дарбули в статье о проигрыше Вашингтона на Ближнем Востоке.

    Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) прокомментировал подобное изменение риторики западных СМИ:

    «В данном случае речь идет не об изменении как таковом, а о том, что на Западе начинают возникать точки зрения альтернативные тем, которые действовали на протяжении всего периода сирийской кампании. И эти альтернативные точки зрения сейчас становятся все более и более серьезными в медиапространстве».

    Сирия меняет риторику западных СМИ: почему «русский медведь» стал побеждать в медиапространстве

    Эксперт связывает это с тем, что вступление России в сирийский конфликт полностью изменило геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке. Каждая страна ближневосточного региона теперь вынуждена считаться с позицией России.

    «Россия продемонстрировала эффективность ведения военной кампании на достаточно далеком расстоянии от своей территории с достаточно сложной военной логистикой, и это нужно учитывать всем странам мира, в том числе, и западным странам, которые скорее являются оппонентами России».

    По мнению нашего собеседника, Россия в Сирии продемонстрировала и свой политический ресурс:

    «Россия заставила не только силой своего оружия, но также силой своей дипломатии все страны региона и другие страны мира, в том числе, и западные, учитывать свою позицию, поскольку эта позиция здравая и представляет собой, по сути, выход из той ситуации, которая сложилась в Сирии. Россия за период своей военной операции в САР продемонстрировала не только очень щепетильное отношение к жизням своих военных и жизням мирных граждан Сирии, но также продемонстрировала эффективность нового современного оружия, которое становится на вооружение в российской армии и которое в Сирии было первые испытано в боевых условиях. Это, в общем-то, является очень серьезным предостережением для тех стран, которые являются оппонентами России».

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #вкс рф #stratfor #военная операция россии в сирии #ar rai al youm
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        18:27   24 Октября 2017
        63
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        2832
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        4558
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        1784