Сирия меняет риторику западных СМИ: почему «русский медведь» стал побеждать в медиапространстве

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Успехи российской военной операции в Сирии начинают признавать даже западные СМИ. В частности, американское издание Stratfor опубликовало текст, в котором российским военным дается высокая оценка сразу по нескольким аспектам. Американский журналист в первую очередь отметил, что Россия в данном случае действует на удаленном театре военных действий:

«Несмотря на значительные препятствия, Москва доказала свою способность оказывать своим войскам логистическую поддержку в ходе боевых операций вдали от своих границ».

Как следствие, выделяет автор, российским военным предстояло действовать в непривычных условиях:

«Для России это было военным вмешательством в явно незнакомую страну, что требовало от российских военных задействовать в первую очередь такие свои способности, как умение общаться с людьми, а также взаимодействовать с сирийскими правительственными силами в той степени, в какой до этого им делать этого не приходилось».

И хотя, по мнению автора статьи, это взаимодействие не было идеальным, в целом, россиянам удалось добиться того, что сирийские военные признали их в качестве крайне важных военных советников и партнеров. Американский журналист обратил внимание и на повышенную сложность воздушной войны, которую ведет группировка ВКС РФ в Сирии:

«Она предполагает постоянное прикрытие с воздуха наземных войск и действия авиации по наземным целям в перенасыщенном воздушном пространстве, где одновременно проводят операции многочисленные воздушные силы — в том числе ВВС коалиции, возглавляемой США».

Автор также упомянул, что Сирия стала для России крупным полигоном для испытаний нового вооружения и отработки тактических действий:

«Россия вступила в конфликт в Сирии после проведения масштабной модернизации своей армии, и в Сирии было испытано более 160 новых видов вооружения».

О победе «русского медведя» в Сирии пишет и британское арабоязычное издание Ar Rai Al Youm:

«Теперь контроль над ситуацией [в Сирии] находится в руках «русского медведя», — пишет журналист Али ад-Дарбули в статье о проигрыше Вашингтона на Ближнем Востоке.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) прокомментировал подобное изменение риторики западных СМИ:

«В данном случае речь идет не об изменении как таковом, а о том, что на Западе начинают возникать точки зрения альтернативные тем, которые действовали на протяжении всего периода сирийской кампании. И эти альтернативные точки зрения сейчас становятся все более и более серьезными в медиапространстве».

Эксперт связывает это с тем, что вступление России в сирийский конфликт полностью изменило геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке. Каждая страна ближневосточного региона теперь вынуждена считаться с позицией России.

«Россия продемонстрировала эффективность ведения военной кампании на достаточно далеком расстоянии от своей территории с достаточно сложной военной логистикой, и это нужно учитывать всем странам мира, в том числе, и западным странам, которые скорее являются оппонентами России».

По мнению нашего собеседника, Россия в Сирии продемонстрировала и свой политический ресурс: