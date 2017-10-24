Идлиб: еще один лидер «Джебхат ан-Нусры» уничтожен на севере провинции

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Идлиб, 24 октября. Один из высокопоставленных командиров «Джебхат ан-Нусры» подорвался на мине-ловушке на севере провинции Идлиб.

Местные источники сообщили, что один из главарей террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), известный под именем Мустафа аль-Захри, подорвался на мине, установленной около населенного пункта Аль-Дана в северной части провинции Идлиб.

Мина могла быть установлена группировкой «Ахрар аш-Шам», с которой нусровцы ведут давнюю войну в Идлибе, а также боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство1», однако эта версия маловероятна, так как влияние «Халифата» в Идлибе крайне слабое.

1 Организация запрещена на территории РФ.