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Весь мир
ВКС РФ нанесли около 20 авиаударов по боевикам «Джебхат ан-Нусры» на севере Хамы
Весь мир
Идлиб: еще один лидер «Джебхат ан-Нусры» уничтожен на севере провинции
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    Идлиб: еще один лидер «Джебхат ан-Нусры» уничтожен на севере провинции

    17:41  24 Октября 2017
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    Идлиб: еще один лидер «Джебхат ан-Нусры» уничтожен на севере провинции

    Идлиб, 24 октября. Один из высокопоставленных командиров «Джебхат ан-Нусры» подорвался на мине-ловушке на севере провинции Идлиб.

    Местные источники сообщили, что один из главарей террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), известный под именем Мустафа аль-Захри, подорвался на мине, установленной около населенного пункта Аль-Дана в северной части провинции Идлиб.

    Мина могла быть установлена группировкой «Ахрар аш-Шам», с которой нусровцы ведут давнюю войну в Идлибе, а также боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство1», однако эта версия маловероятна, так как влияние «Халифата» в Идлибе крайне слабое.

    Идлиб: еще один лидер «Джебхат ан-Нусры» уничтожен на севере провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #идлиб #джебхат ан-нусра #ахрар аш-шам
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