Саакашвили заявил, что не готовил госпереворот на Украине

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Киев, 24 октября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о том, что он не готовил государственный переворот на Украине.

«Единственный переворот, который я хотел когда-либо совершить и совершал, — это переворот сознания против олигархата, переворот сознания против бедности, рабства, клептократии, грабительских действий, законов и грабительских представителей власти», — объяснил политик в своем выступлении.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили якобы намерен устроить в Киеве госпереворот.

Непосредственно генеральный прокурор страны Юрий Луценко указал на то, что экс-губернатор Одесской области опирается на узкий круг экстремистов, которые вскоре будут выдворены с украинской территории.