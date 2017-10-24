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Украина
Саакашвили заявил, что не готовил госпереворот на Украине
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    Саакашвили заявил, что не готовил госпереворот на Украине

    17:43  24 Октября 2017
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    Саакашвили заявил, что не готовил госпереворот на Украине

    Киев, 24 октября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о том, что он не готовил государственный переворот на Украине.

    «Единственный переворот, который я хотел когда-либо совершить и совершал, — это переворот сознания против олигархата, переворот сознания против бедности, рабства, клептократии, грабительских действий, законов и грабительских представителей власти», — объяснил политик в своем выступлении.

    Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили якобы намерен устроить в Киеве госпереворот.

    Непосредственно генеральный прокурор страны Юрий Луценко указал на то, что экс-губернатор Одесской области опирается на узкий круг экстремистов, которые вскоре будут выдворены с украинской территории.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #саакашвили
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