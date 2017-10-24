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Общество
Стало известно, куда пропала Регина Дубовицкая
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    Стало известно, куда пропала Регина Дубовицкая

    17:41  24 Октября 2017
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    Стало известно, куда пропала Регина Дубовицкая

    Москва, 24 октября. Бессменная ведущая юмористической программы «Аншлаг», долгое время транслировавшейся по одному из центральных телеканалов, Регина Дубовицкая вскоре вновь появится на канале «Россия». Об этом рассказал юморист Михаил Грушевский.

    Дубовицкая была ведущей «Аншлага» с 1987 года, однако в последнее время пропала с телеэкранов. По словам Грушевского, 3 ноября Дубовицкую можно будет увидеть на телеканале «Россия», который покажет празднование 30-летия передачи.

    «У Регины все хорошо, она в порядке. Но лучше найти ее саму и спросить», — рассказал Грушевский Dni.ru после выступления на концерте «Все хиты юмора» в Москве.

    Михаил Грушевский

    Автор: Катерина Михайлиди
    #дубовицкая #грушевский
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