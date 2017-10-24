Стало известно, куда пропала Регина Дубовицкая

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Москва, 24 октября. Бессменная ведущая юмористической программы «Аншлаг», долгое время транслировавшейся по одному из центральных телеканалов, Регина Дубовицкая вскоре вновь появится на канале «Россия». Об этом рассказал юморист Михаил Грушевский.

Дубовицкая была ведущей «Аншлага» с 1987 года, однако в последнее время пропала с телеэкранов. По словам Грушевского, 3 ноября Дубовицкую можно будет увидеть на телеканале «Россия», который покажет празднование 30-летия передачи.