Дейр эз-Зор: САА ведет затяжные бои с террористами ИГ на острове Сакр

В Избранное

Дейр эз-Зор, 24 октября. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ зачищают от боевиков «Исламского государства»1 остров на реке Евфрат.

Местные источники в провинции Дейр эз-Зор сообщают, что Сирийская арабская армия столкнулась с ожесточенным сопротивлением со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на острове Сакр около административного центра региона.

Ситуация осложняется тем, что игиловцы оперативно перебрасывают на остров подкрепления с подконтрольного «Халифату» берега Евфрата. Предварительно экстремисты оставили на острове множество мин и «закладок», что также затрудняет наступление САА.

Heavy cashes between ISIS and SAA at #Howij_Sakr #DeirEzzor #Syria Oct 24 — AEJ خليل ้้้้้็็็็???? (@AEJKhalil) October 24, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.