Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
ВКС РФ нанесли около 20 авиаударов по боевикам «Джебхат ан-Нусры» на севере Хамы
Весь мир
Дейр эз-Зор: САА ведет затяжные бои с террористами ИГ на острове Сакр
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дейр эз-Зор: САА ведет затяжные бои с террористами ИГ на острове Сакр

    17:31  24 Октября 2017
    302

    Дейр эз-Зор: САА ведет затяжные бои с террористами ИГ на острове Сакр

    Дейр эз-Зор, 24 октября. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ зачищают от боевиков «Исламского государства»1 остров на реке Евфрат.

    Местные источники в провинции Дейр эз-Зор сообщают, что Сирийская арабская армия столкнулась с ожесточенным сопротивлением со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на острове Сакр около административного центра региона.

    Ситуация осложняется тем, что игиловцы оперативно перебрасывают на остров подкрепления с подконтрольного «Халифату» берега Евфрата. Предварительно экстремисты оставили на острове множество мин и «закладок», что также затрудняет наступление САА.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #дейр эз-зор #сакр
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        2686
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        4422
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        1739
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1658