Хакеры устроили кибератаки на метро Киева и аэропорт Одессы

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Киев, 24 октября. Банковские и информационные системы метрополитена Киева и одесского аэропорта подверглись хакерским атакам.

Как сообщили в пресс-службе подземки украинской столицы, метро работает в обычно режиме за исключением оплаты проезда бесконтактными банковскими картами и MasterPass.

«Извиняемся за неудобства и просим пассажиров пользоваться альтернативными способами оплаты», — сообщается на странице метро Киева в Facebook.

В аэропорту Одессы рассказали, что хакеры атаковали информационную систему. Службы аэровокзала переведены на усиленный режим работы.

Также, как стало известно, атаке вируса-шифровальщика подверглись серверы министерства инфраструктуры Украины.