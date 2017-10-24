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Украина
Хакеры устроили кибератаки на метро Киева и аэропорт Одессы
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    Хакеры устроили кибератаки на метро Киева и аэропорт Одессы

    17:25  24 Октября 2017
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    Хакеры устроили кибератаки на метро Киева и аэропорт Одессы

    Киев, 24 октября. Банковские и информационные системы метрополитена Киева и одесского аэропорта подверглись хакерским атакам.

    Как сообщили в пресс-службе подземки украинской столицы, метро работает в обычно режиме за исключением оплаты проезда бесконтактными банковскими картами и MasterPass.

    «Извиняемся за неудобства и просим пассажиров пользоваться альтернативными способами оплаты», — сообщается на странице метро Киева в Facebook.

    В аэропорту Одессы рассказали, что хакеры атаковали информационную систему. Службы аэровокзала переведены на усиленный режим работы.

    Также, как стало известно, атаке вируса-шифровальщика подверглись серверы министерства инфраструктуры Украины.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #киев #украина #одесса #хакеры #вирус #кибератака
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