Дейр эз-Зор: ВВС Сирии разбрасывают над Абу-Кемалем листовки с призывом к мирным жителям

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Дейр эз-Зор, 24 октября. Правительственные войска Сирии готовятся к штурму последнего оплота «Исламского государства»1 в провинции Дейр эз-Зор.

По данным военных источников в Сирии правительственные войска при поддержке ВКС РФ зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) еще один населенный пункт в провинции Дейр эз-Зор. САА установила контроль над поселением Аль-Табея, расположенном на восточном берегу реки Евфрат.

Источник отмечает, что сирийская военная авиация разбрасывает над городом Абу-Кемаль листовки с призывом к местным жителям. Гражданским лицам предлагается покинуть районы, расположенные рядом с локациями «Халифата». В ближайшее время начнется наступательная операция, имеющая целью зачистку ключевого города от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.