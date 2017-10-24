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Весь мир
ВКС РФ нанесли около 20 авиаударов по боевикам «Джебхат ан-Нусры» на севере Хамы
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Дейр эз-Зор: ВВС Сирии разбрасывают над Абу-Кемалем листовки с призывом к мирным жителям
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    Дейр эз-Зор: ВВС Сирии разбрасывают над Абу-Кемалем листовки с призывом к мирным жителям

    17:22  24 Октября 2017
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    Дейр эз-Зор: ВВС Сирии разбрасывают над Абу-Кемалем листовки с призывом к мирным жителям

    Дейр эз-Зор, 24 октября. Правительственные войска Сирии готовятся к штурму последнего оплота «Исламского государства»1 в провинции Дейр эз-Зор.

    По данным военных источников в Сирии правительственные войска при поддержке ВКС РФ зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) еще один населенный пункт в провинции Дейр эз-Зор. САА установила контроль над поселением Аль-Табея, расположенном на восточном берегу реки Евфрат.

    Источник отмечает, что сирийская военная авиация разбрасывает над городом Абу-Кемаль листовки с призывом к местным жителям. Гражданским лицам предлагается покинуть районы, расположенные рядом с локациями «Халифата». В ближайшее время начнется наступательная операция, имеющая целью зачистку ключевого города от боевиков.

    Дейр эз-Зор: ВВС Сирии разбрасывают над Абу-Кемалем листовки с призывом к мирным жителям

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дейр эз-зор #ввс сар #абу-кемаль
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