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Украина
Посол Украины надеется, что Венгрия не помешает интеграции Киева в НАТО
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    Посол Украины надеется, что Венгрия не помешает интеграции Киева в НАТО

    18:05  24 Октября 2017
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    Посол Украины надеется, что Венгрия не помешает интеграции Киева в НАТО

    Киев, 24 октября. Украинские власти опасаются, что Венгрия может воспрепятствовать интеграции Киева с НАТО. Об этом во вторник заявил посол Украины при НАТО Вадим Пристайко.

    «Есть один конкретный союзник, поведение которого меня беспокоит. Речь идет о заявлении министра иностранных дел Венгрии Сиярто о намерении блокировать Украину в ЕС. Я не слышал от венгерского министра позицию относительно НАТО», — отметил он.

    Посол Украины надеется, что Венгрия не помешает интеграции Киева в НАТО

    Пристайко выразил надежду на то, что Венгрия не станет мешать сотрудничеству Украины с НАТО, поскольку это негативно скажется на региональной безопасности.

    Напомним, что ранее венгерские власти заявили, что пересмотрят соглашение о евроассоциации Украины. Поводом для такой реакции стал новый украинский  закон об образовании, который запрещает обучение в школах и вузах на любых иностранных языках.

    Автор: Геннадий Плющев
    #украина #нато #венгрия #интеграция
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