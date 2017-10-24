Посол Украины надеется, что Венгрия не помешает интеграции Киева в НАТО

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Киев, 24 октября. Украинские власти опасаются, что Венгрия может воспрепятствовать интеграции Киева с НАТО. Об этом во вторник заявил посол Украины при НАТО Вадим Пристайко.

«Есть один конкретный союзник, поведение которого меня беспокоит. Речь идет о заявлении министра иностранных дел Венгрии Сиярто о намерении блокировать Украину в ЕС. Я не слышал от венгерского министра позицию относительно НАТО», — отметил он.

Пристайко выразил надежду на то, что Венгрия не станет мешать сотрудничеству Украины с НАТО, поскольку это негативно скажется на региональной безопасности.

Напомним, что ранее венгерские власти заявили, что пересмотрят соглашение о евроассоциации Украины. Поводом для такой реакции стал новый украинский закон об образовании, который запрещает обучение в школах и вузах на любых иностранных языках.