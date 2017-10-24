Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
ВКС РФ нанесли около 20 авиаударов по боевикам «Джебхат ан-Нусры» на севере Хамы
Спорт
Вратарь «Зенита» Лунев готовится к игре с «Локомотивом»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вратарь «Зенита» Лунев готовится к игре с «Локомотивом»

    17:35  24 Октября 2017
    46

    Лунев готовится к игре с «Локомотивом»

    Санкт-Петербург. 24 октября. Голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунев восстанавливается от травмы, полученной в матче с ЦСКА, и готовится принять участие в центральной игре 15-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Локомотив», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Лунев прошел детальное медицинское обследование, по итогам которого подтвердился первоначальный диагноз — сильный ушиб. Напомним, голкипер получил травму в матче с ЦСКА и был заменен на Юрия Лодыгина.

    Кроме того, сообщается, что результаты медобследования аргентинского нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси будут известны только завтра. Аргентинец, забивший в этом году три мяча в матчах премьер-лиги за «Зенит», пропустил игру с ЦСКА из-за мышечной травмы ноги, однако, так же как и Лунев, имеет шансы сыграть с «Локомотивом».

    Напомним, поединок первой и второй команд чемпионата пройдет 29 октября в Петербурге.

     

    Автор: Федор Веснин
    #локомотив #зенит #лунев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        2663
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        4400
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        1728
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1657