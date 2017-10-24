Вратарь «Зенита» Лунев готовится к игре с «Локомотивом»

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Санкт-Петербург. 24 октября. Голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунев восстанавливается от травмы, полученной в матче с ЦСКА, и готовится принять участие в центральной игре 15-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Локомотив», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Лунев прошел детальное медицинское обследование, по итогам которого подтвердился первоначальный диагноз — сильный ушиб. Напомним, голкипер получил травму в матче с ЦСКА и был заменен на Юрия Лодыгина.

Кроме того, сообщается, что результаты медобследования аргентинского нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси будут известны только завтра. Аргентинец, забивший в этом году три мяча в матчах премьер-лиги за «Зенит», пропустил игру с ЦСКА из-за мышечной травмы ноги, однако, так же как и Лунев, имеет шансы сыграть с «Локомотивом».

Напомним, поединок первой и второй команд чемпионата пройдет 29 октября в Петербурге.