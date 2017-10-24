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ДНР: Донецк и его окрестности попали под обстрелы ВСУ
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    ДНР: Донецк и его окрестности попали под обстрелы ВСУ

    17:23  24 Октября 2017
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    ДНР: Донецк и его окрестности попали под обстрелы ВСУ

    Донецк, 24 октября. Западная окраина Донецка и его северный пригород — села Жабичево и Спартак — попали под обстрелы со стороны позиций украинской армии. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

    Согласно приведенной информации, ВСУ открыли огонь по селам к северу от Донецка около 13.00. 

    «Около 13.30 под огонь вражеских подразделений попали поселки Трудовские и Александровка Петровского района города», — заявил в интервью журналистам источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики.

    По предварительным данным, ВСУ применили минометы калибрами 82 и 120 мм.

    Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия за прошедшие сутки 23 раза нарушила режим прекращения огня в Донбассе.

    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #всу #донбасс
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