ДНР: Донецк и его окрестности попали под обстрелы ВСУ
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Донецк, 24 октября. Западная окраина Донецка и его северный пригород — села Жабичево и Спартак — попали под обстрелы со стороны позиций украинской армии. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Согласно приведенной информации, ВСУ открыли огонь по селам к северу от Донецка около 13.00.
«Около 13.30 под огонь вражеских подразделений попали поселки Трудовские и Александровка Петровского района города», — заявил в интервью журналистам источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики.
По предварительным данным, ВСУ применили минометы калибрами 82 и 120 мм.
Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия за прошедшие сутки 23 раза нарушила режим прекращения огня в Донбассе.