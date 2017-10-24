Ученые выяснили, что позволяет людям действовать «на автомате»

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Вашингтон, 24 октября. Американские ученые выявили, что мозг продолжает работу, когда человек действует на так называемом «автомате». О результатах рассказали специалисты Вашингтонского университета.

Ученые допустили, что при бездействии человека или так называемом режиме «автопилота» мозг не получает никаких команд. Человек, не задумываясь, может пройти привычным маршрутом или сделать что-то до того, как он осознает в этом потребность.

Специалисты установили, что это явление следует отнести к функциям пассивности мозга. Они провели эксперимент, дав задание участникам, которое первое время было для них непривычно, однако, усвоив правила, они стали справляться с ним быстро.

На первом этапе у человека активизировались структуры, входящие в дорсальную сеть внимания. Она несет ответственность за фокусирование внимания и решение задач.

На втором этапе у человека включается «режим автопилота» — пассивный режим. Его сопровождает деятельность структуры дорсомедиальной, вентромедиальной префронтальной коры, а также латеральной теменной коры, коры задней части поясной извилины и предклинья.