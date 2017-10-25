Россия переломила хребет ИГИЛ: военный эксперт подвел итоги операции ВКС РФ в Сирии

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил роль российских военных в операции в Сирийской арабской республике против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1). Выступая на проходящем на Филиппинах заседании глав военных ведомств стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Сергей Шойгу подчеркнул, что за два года участия Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) в антитеррористической операции в Сирии территория этой страны, контролируемая ИГИЛ, сократилась с 70% до 5%.

Итоги двухгодичного пребывания российских военных в Сирии проанализировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующим кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) Андрей Кошкин.

«Если посмотреть на последние два года в Сирии с геополитической точки зрения, то вырисовывается следующая картина, — отметил политолог в комментарии Федеральному агентству новостей. — То, что привнесли на Ближний Восток США со своей коалицией, — это хаос, война и кровь. А вот, что сделала за два года Россия — обеспечила стабилизацию, прекратила гражданскую войну непосредственно в Сирии, усадила за стол переговоров структуры Дамаска с конструктивной оппозицией. Речь, как вы понимаете, идет об Астане, а не о Женеве. При этом президент Сирии Башар Асад планирует уже в ноябре провести конференцию, на которую он намерен пригласить все заинтересованные силы, чтобы перейти в плоскость мирного урегулирования. И, напомню, по словам нашего министра обороны, на сегодняшний день осталось всего пять процентов территории Сирии, контролируемых боевиками ИГИЛ».

Все это стало возможным исключительно благодаря помощи России, подчеркнул эксперт.

«Это могло произойти только благодаря участию в операции против ИГИЛ группировки ВКС РФ, — подчеркнул Андрей Кошкин. — И на сегодняшний день «исламскому халифату», о котором трубили все средства массовой информации, которым пугали европейцев — и терактами, и самой мощной и богатой террористической организацией в мире — хребет помогла переломить именно Россия».

По словам эксперта, операция в Сирии показала всему миру, на что способна российская армия.

«За эти два года Россия показала всему миру, что наши вооруженные силы находятся на очень высоком уровне, что их боеспособность чрезвычайно высока, — отметил собеседник ФАН. — Наши военно-технические достижения не просто отвечают всем современным требованиям — они эти требования в некоторых позициях даже превосходят. Речь в первую очередь идет о крылатых ракетах «Калибр-НК» — напомню об их успешных пусках как из подводного, так и из надводного положения из акваторий Каспийского и Средиземного морей».

Напомнил эксперт и о работе российской стратегической авиации, самолеты которой успешно участвовали в операции в Сирии, и о морской группе, возглавляемой ТАРК «Адмирал Кузнецов».

«Представьте себе — с аэродромов, расположенных на территории Российской Федерации, дислоцирующиеся там самолеты совершают чрезвычайно длительные перелеты и наносят удары по боевым целям весьма перспективными ракетами Х-101. Важно не забыть и морскую группу во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов», который преодолел 18 тысяч морских миль и участвовал в боевых действиях в Сирии. Самолеты, базирующиеся на палубе этого авианесущего крейсера, весьма успешно показали себя при нанесении ударов по объектам ИГИЛ. Кроме того, отечественный оборонно-промышленный комплекс, который снабжает наши вооруженные силы самой передовой техникой, успел не только апробировать, но и модернизировать перспективные образцы в условиях боевых действий. Ну, а наши летчики показали мастерство, достойное лучших военных пилотов в мире», — резюмировал Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.