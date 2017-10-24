Эксперт о возвращении РФ в Ирак: Москва заявляет права на весь Ближний Восток

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Российская Федерация готова к полноценному возвращению в Ирак, чтобы вместе с Багдадом работать над обеспечением безопасности своих компаний, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на встрече сопредседателей российско-иракской межправительственной комиссии. Таким образом Москва заявляет права на владение всем Ближним Востоком, заявила корреспонденту Федерального агентства новостей российский политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

«Мы готовы были бы вернуться в Ирак «в полный рост», как это всегда, традиционно, было в наших отношениях, очень доверительных. Мы понимаем специфику работы в нынешнем Ираке, что еще недобиты некоторые очаги террористов и бандитов», — подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, Дмитрий Рогозин также подчеркнул, что Российская Федерация будет готова сообща работать с иракской стороной для обеспечения безопасности российских инвесторов и на российско-иракских предприятиях.

«Нужно понимать, что это заявление — проверка на реакцию со стороны США. Просто не совсем понятно, как себя поведет Вашингтон после выполнения основной задачи по борьбе с терроризмом, которая легла на Россию. Как мы все помним, кампания Соединенных Штатов Америки по освобождению территории Сирии и всего Ближнего Востока от террористов не то что провалилась, она привела к тому, что бандформирований стало больше. Совсем недавно была годовщина начала операции ВКС РФ в САР. Она проходит успешно, 95% территорий свободно от террористов. Так что в Сирии США нечего делать. Им остается либо начать новую войну и выбрать страну-жертву, либо покинуть Ближний Восток», — поясняет ситуацию Елисеева.

По мнению политолога, в настоящее время Вашингтон выбирает новый вектор действия, потому что не может признать полный провал своей ближневосточной политики.

«А наше заявление — это попытка понять, как дальше будут развиваться события в регионе. На данный момент развитие ситуации мне видится следующим образом: вскоре сирийская армия при поддержке ВКС РФ зачистит оставшиеся 5% территории САР, констатирует полное освобождение страны от террористов, и Башар Асад остается у власти. По сути своей сирийский вопрос мы закрываем, и заявление Рогозина по Ираку все станут воспринимать как заявку на полное влияние и контроль над Ближним Востоком. В принципе Россия уже играет важнейшую роль в регионе и отличным примером тут является недавний визит в РФ короля Саудовской Аравии», — продолжает собеседник ФАН.

А так как Эр-Рияд является одним из давних деловых партнеров США, мировое сообщество может наблюдать серьезный передел сфер влияния на Ближнем Востоке. По сути, за Россией признается полное право на контроль региона.

«США сейчас просто не знают, что делать, они сами себя загнали в угол, и, соответственно, ситуация складывается очень интересно — либо мы займем позицию лидера, либо в США опомнятся, очухаются и начнут организовывать очередную войну. Поэтому мы сейчас просто предъявляем свои права на Ближний Восток», — заключила Наталия Елисеева.

Напомним, ранее представители Минэнерго России заявляли о том, что Москва и Багдад намерены расширить сотрудничество в сфере электроэнергетики и нефтегазовой отрасли.