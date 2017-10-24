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Украина
«Япония же терпит»: украинский политик предложил отложить крымский вопрос
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    «Япония же терпит»: украинский политик предложил отложить крымский вопрос

    18:04  24 Октября 2017
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    Украинский депутат призвал Киев «включить рассудок» и начать диалог с Россией

    Киев, 24 октября. Бывший министр Украины по ЧС и председатель Закарпатской ОГА Виктор Балога призвал Киев перестать оглядываться на Запад и начать восстанавливать отношения с Россией. Об этом он заявил, выступая в эфире украинского телевидения.

    «Нужно включить дипломатию, рассудок, гибкость. Тогда у нас будет победа, но будут и уступки. Так же и у российской стороны. Если мы будем надеяться на США, мы никогда эти вопросы не решим», — отметил он.

    Украинский депутат призвал Киев «включить рассудок» и начать диалог с Россией

    По этой причине Балога предлагает отложить решение территориального спора вокруг Крыма. По мнению политика, в настоящее время крымский вопрос не является первоочередным. В качестве примера он привел Японию, которая несколько лет ведет переговоры с Россией по поводу территориальной принадлежности Курильских островов, передает «Свободная пресса».

    «Япония же терпит и в то же время с Россией работает», — добавил экс-министр.

    Напомним, что ранее украинский парламент принял в первом чтении внесенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса, который обозначает Россию как «страну-агрессора», хотя Москва неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к вооруженному конфликту на востоке Украины.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сша #украина #отношения #балога
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