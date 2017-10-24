Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
ВКС РФ нанесли около 20 авиаударов по боевикам «Джебхат ан-Нусры» на севере Хамы
Политика
Российский депутат отчитал украинских политологов за ненависть к Донбассу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российский депутат отчитал украинских политологов за ненависть к Донбассу

    17:29  24 Октября 2017
    34

    Взглянем правде в глаза: Шерин отчитал украинских политологов за ненависть к Донбассу

    В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире «Первого канала» российский депутат Александр Шерин объяснил, почему у украинских нацбатальонов не получится «зачистить» Донбасс. 

    Речь зашла о так называемой «Украинской добровольческой армии» (УДА). В 2015 году эта организация, включающая в себя несколько националистических батальонов, была создана Дмитрием Ярошем на базе запрещенного в России «Правого сектора»1. Сейчас в ее рядах формируются специальные роты зачистки, призванные решить «донбасскую проблему».

    Большинство представленных на передаче украинских политологов тут же принялось настаивать, что, нет, даже несмотря на все эти роты зачистки, намерения Киева в отношении Донбасса остаются мирными.

    Это заставило российского депутата, первого зампреда комитета ГД РФ по обороне Александра Шерина достаточно категорично высказаться по поводу того, что он думает о своих украинских собеседниках.

    Александр Шерин объяснил, почему у нацбатальонов не получится «зачистить» Донбасс

    «Каждый раз я, когда я прихожу на эту программу, я наблюдаю представителей Украины, которые спокойно и с ехидством рассказывают, что Российская Федерация — это агрессор, и она будет наказана. Они так браво себя ведут и так уверены в себе. Но вы должны взглянуть правде в глаза и признаться хотя бы самим себе, что жителей Донецка и Луганска вы ненавидите только за то, что они хотят жить в мире с Россией, за то, что они говорят на русском и хотят, чтобы их дети также учились на этом языке. Вы ненавидите их за то, что они почитают память ветеранов Великой Отечественной войны, которые победили немецко-фашистскую чуму, нацистов. Вот и все», — заявил он.

    После этого депутат указал, что Украине никогда не удастся «зачистить» Донбасс от русскоязычного населения, как этого, должно быть, хотят в новой структуре Яроша.

    «Российской Федерации надо четко и ясно обозначить свою позицию. Мы гарантируем безопасность и защиту русским: всем тем, кто считает себя русским и желает говорить на русском языке. Тогда вы, наконец, осознаете свое место. Если вы считаете, что какие-то штурмовые батальоны куда-то зайдут и что-то зачистят, то вы жестоко ошибаетесь. Вы должны понимать, что территория населена людьми. Нельзя забрать территорию без людей», — подвел итог он.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        2663
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        4400
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        1728
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1657