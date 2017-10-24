Российский депутат отчитал украинских политологов за ненависть к Донбассу

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В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире «Первого канала» российский депутат Александр Шерин объяснил, почему у украинских нацбатальонов не получится «зачистить» Донбасс.

Речь зашла о так называемой «Украинской добровольческой армии» (УДА). В 2015 году эта организация, включающая в себя несколько националистических батальонов, была создана Дмитрием Ярошем на базе запрещенного в России «Правого сектора»1. Сейчас в ее рядах формируются специальные роты зачистки, призванные решить «донбасскую проблему».

Большинство представленных на передаче украинских политологов тут же принялось настаивать, что, нет, даже несмотря на все эти роты зачистки, намерения Киева в отношении Донбасса остаются мирными.

Это заставило российского депутата, первого зампреда комитета ГД РФ по обороне Александра Шерина достаточно категорично высказаться по поводу того, что он думает о своих украинских собеседниках.

«Каждый раз я, когда я прихожу на эту программу, я наблюдаю представителей Украины, которые спокойно и с ехидством рассказывают, что Российская Федерация — это агрессор, и она будет наказана. Они так браво себя ведут и так уверены в себе. Но вы должны взглянуть правде в глаза и признаться хотя бы самим себе, что жителей Донецка и Луганска вы ненавидите только за то, что они хотят жить в мире с Россией, за то, что они говорят на русском и хотят, чтобы их дети также учились на этом языке. Вы ненавидите их за то, что они почитают память ветеранов Великой Отечественной войны, которые победили немецко-фашистскую чуму, нацистов. Вот и все», — заявил он.

После этого депутат указал, что Украине никогда не удастся «зачистить» Донбасс от русскоязычного населения, как этого, должно быть, хотят в новой структуре Яроша.

«Российской Федерации надо четко и ясно обозначить свою позицию. Мы гарантируем безопасность и защиту русским: всем тем, кто считает себя русским и желает говорить на русском языке. Тогда вы, наконец, осознаете свое место. Если вы считаете, что какие-то штурмовые батальоны куда-то зайдут и что-то зачистят, то вы жестоко ошибаетесь. Вы должны понимать, что территория населена людьми. Нельзя забрать территорию без людей», — подвел итог он.

1 Организация запрещена на территории РФ.