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#Соцсети
«Затмила Порошенко»: россияне в соцсетях возмутились словами Собчак о статусе Крыма
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    «Затмила Порошенко»: россияне в соцсетях возмутились словами Собчак о статусе Крыма

    18:19  24 Октября 2017
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    "Мастер-класс по сливу": россияне посмеялись над Собчак после заявления о Крыме

    Москва, 24 октября. Телеведущая Ксения Собчак, которая ранее заявила о намерении участвовать в президентских выборах, считает, что с точки зрения международного права Крым принадлежит не России, а Украине. Россияне ответили на слова Собчак, отметив, что она «затмила Порошенко», известного своей антироссийской риторикой.

    Заявившая 18 октября о своем решении принимать участие в президентской гонке Ксения Собчак созвала пресс-конференцию. Она назвала Игоря Малашенко главой предвыборного штаба и прокомментировала статус крымского полуострова, который вошел в состав РФ по итогам мартовского референдума 2014 года. 

    «С точки зрения международного права Крым украинский», — сказала Собчак. 

    Россияне не поскупились на эпитеты, активно комментируя заявление журналистки в соцсетях.

    "Мастер-класс по сливу": россияне посмеялись над Собчак после заявления о Крыме

    "Мастер-класс по сливу": россияне посмеялись над Собчак после заявления о Крыме

    "Мастер-класс по сливу": россияне посмеялись над Собчак после заявления о Крыме

    "Мастер-класс по сливу": россияне посмеялись над Собчак после заявления о Крыме

    "Мастер-класс по сливу": россияне посмеялись над Собчак после заявления о Крыме

    «Я думаю, что Крым должен крымчанам принадлежать в первую очередь. И не Собчак его передавать куда-либо», — написал Некрасов В. 

    «Зы: а когда это Ксюша стала видным спецом в праве?» - поинтересовалась Виолетта Волкова. 

    «Собчак своими высказываниями о Крыме затмила русофоба Порошенко», — написала Катя Жданова.

     

    Автор: Ирина Селезнева
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