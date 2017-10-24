«Затмила Порошенко»: россияне в соцсетях возмутились словами Собчак о статусе Крыма

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Москва, 24 октября. Телеведущая Ксения Собчак, которая ранее заявила о намерении участвовать в президентских выборах, считает, что с точки зрения международного права Крым принадлежит не России, а Украине. Россияне ответили на слова Собчак, отметив, что она «затмила Порошенко», известного своей антироссийской риторикой.

Заявившая 18 октября о своем решении принимать участие в президентской гонке Ксения Собчак созвала пресс-конференцию. Она назвала Игоря Малашенко главой предвыборного штаба и прокомментировала статус крымского полуострова, который вошел в состав РФ по итогам мартовского референдума 2014 года.

«С точки зрения международного права Крым украинский», — сказала Собчак.

Россияне не поскупились на эпитеты, активно комментируя заявление журналистки в соцсетях.

«Я думаю, что Крым должен крымчанам принадлежать в первую очередь. И не Собчак его передавать куда-либо», — написал Некрасов В.