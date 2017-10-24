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Технологии
«АвтоВАЗ» планирует выпустить 12 новых моделей Lada к 2026 году
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    «АвтоВАЗ» планирует выпустить 12 новых моделей Lada к 2026 году

    17:20  24 Октября 2017
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    «АвтоВАЗ» планирует выпустить 12 новых моделей Lada к 2026 году

    Москва, 24 октября. К 2026 году «АвтоВАЗ» планирует выпустить десять новых моделей и семь обновлений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    К 2019 году «АвтоВАЗ» выпустит две новые модели и обновит четыре, к 2026 году компания начнет производство десяти новых моделей и семи обновлений. Кроме того, к 2026 году «АвтоВАЗ» планирует полностью загрузить все имеющиеся производственные мощности. В частности, на трех линиях завода в Тольятти и одной в Ижевске будет налажена сборка моделей Lada, Renault и Nissan.

    В компании также отметили, что за девять месяцев 2017 года объем производства автомобилей Lada увеличился на 17,3% (225,3 тысяч машин). А контрактное производство автомобилей Renault и Nissan увеличилось на 10,2% (до 77,2 тысяч машин).

    Автор: Алексей Громов
    #автоваз #автомобили #lada
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