«АвтоВАЗ» планирует выпустить 12 новых моделей Lada к 2026 году

В Избранное

Москва, 24 октября. К 2026 году «АвтоВАЗ» планирует выпустить десять новых моделей и семь обновлений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

К 2019 году «АвтоВАЗ» выпустит две новые модели и обновит четыре, к 2026 году компания начнет производство десяти новых моделей и семи обновлений. Кроме того, к 2026 году «АвтоВАЗ» планирует полностью загрузить все имеющиеся производственные мощности. В частности, на трех линиях завода в Тольятти и одной в Ижевске будет налажена сборка моделей Lada, Renault и Nissan.

В компании также отметили, что за девять месяцев 2017 года объем производства автомобилей Lada увеличился на 17,3% (225,3 тысяч машин). А контрактное производство автомобилей Renault и Nissan увеличилось на 10,2% (до 77,2 тысяч машин).