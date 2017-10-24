Поклонская ответила Собчак на слова о Крыме: Это неуважение к людям и к собственной родине

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Москва, 24 октября. Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Наталья Поклонская прокомментировала заявление телеведущей Ксении Собчак о том, что Крым, как она считает — украинская территория. Поклонская назвала слова Собчак неуважением к людям и к собственной родине.

Как рассказала в интервью журналистам депутат, подобное высказывание может сделать только тот человек, который «не видит ничего дальше тусовочного мира и креативного меньшинства». Поклонская подчеркнула, что статус Крыма не обсуждается.

«Неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь — это Россия», — отметила она.

Поклонская также указала на то, что жители полуострова вернули себе родину, рискуя собственными жизнями.

«Такие заявления недальновидных общественных деятелей, в основном занимающихся реалити-шоу, свидетельствуют только об одном: неуважении к людям и к собственной родине», — резюмировала она, передает РИА Новости.

Напомним, ранее член Совета Федерации РФ от государственной власти исполнительных органов Республики Крым Ольга Ковитиди также отреагировала на слова Собчак.