США провоцируют Россию на ответ: эксперт объяснил провокацию с архивами консульства РФ

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Москва, 24 октября. Американская сторона попыталась спровоцировать Москву на ответ, нарушив международные нормы при передаче архива закрытого генконсульства России в Сан-Франциско. Об этом журналистам заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Политолог также не исключает вероятности того, что Вашингтон планировал ознакомиться с секретной российской документацией.

«Штаты всеми силами пытаются спровоцировать Россию на ответную реакцию, чтобы потом обвинить российскую же сторону — дескать, именно она не хочет нормализации отношений между государствами. Это очень хорошо заметно», — цитирует его слова издание «Экономика сегодня».

По словам Брутера, действия властей США переходят все границы, однако РФ не знает, как поступить в сложившейся ситуации. Вашингтон может посчитать это признаком слабости Москвы.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские дипломаты не смогли самостоятельно забрать архив из здания генерального консульства РФ в Сан-Франциско.