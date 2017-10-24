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Политика
США провоцируют Россию на ответ: эксперт объяснил провокацию с архивами консульства РФ
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    США провоцируют Россию на ответ: эксперт объяснил провокацию с архивами консульства РФ

    17:22  24 Октября 2017
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    Эксперт об архиве консульства РФ в Сан-Франциско: США пытаются спровоцировать Москву

    Москва, 24 октября. Американская сторона попыталась спровоцировать Москву на ответ, нарушив международные нормы при передаче архива закрытого генконсульства России в Сан-Франциско. Об этом журналистам заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

    Политолог также не исключает вероятности того, что Вашингтон планировал ознакомиться с секретной российской документацией. 

    «Штаты всеми силами пытаются спровоцировать Россию на ответную реакцию, чтобы потом обвинить российскую же сторону — дескать, именно она не хочет нормализации отношений между государствами. Это очень хорошо заметно», — цитирует его слова издание «Экономика сегодня».

    По словам Брутера, действия властей США переходят все границы, однако РФ не знает, как поступить в сложившейся ситуации. Вашингтон может посчитать это признаком слабости Москвы.

    Напомним, ранее стало известно о том, что российские дипломаты не смогли самостоятельно забрать архив из здания генерального консульства РФ в Сан-Франциско.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #рф
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