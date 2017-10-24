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Политика
Шойгу: Россия и Китай намерены вывести отношения на качественно новый уровень
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    Шойгу: Россия и Китай намерены вывести отношения на качественно новый уровень

    16:45  24 Октября 2017
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    Шойгу: Россия и Китай намерены вывести отношения на качественно новый уровень

    Филиппины, 24 октября. Реализация планов в рамках российско-китайского сотрудничества позволит за три года вывести двусторонние отношения на новый качественный уровень. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с министром обороны Китая Чан Ваньцюанем.

    «Ранее мы определили перспективы нашего взаимодействия, обозначили план его последовательного расширения. Реализация намеченных шагов позволит в течение предстоящих трех лет вывести двусторонние отношения на новый качественный уровень», — сказал Шойгу.

    Он также добавил, что регулярные контакты лидеров России и Китая служат ориентиром для стратегического взаимодействия во многих областях, включая военную и военно-техническую. Шойгу подчеркнул, что в результате нестабильной мировой политической обстановки возникают новые угрозы, которым необходимо противостоять сообща. Кроме того, глава Минобороны РФ пригласил китайских военнослужащих принять участие в Московской конференции по безопасности, военно-техническом форуме «Армия» и Армейских международных играх, которые запланированы на следующий год. В свою очередь Чан Ванцуань принял приглашения, отметив, что участие в Армейских международных играх положительно влияет на боевую подготовку китайских войск.

    Стоит отметить, что встреча министров состоялась на полях четвертого совещания министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров («СМОА плюс»).

    Автор: Алексей Громов
    #россия #шойгу #китай #минбороны рф
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