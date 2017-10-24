Активистка рассказала об иске Украины в Гаагу: «Крымский мост придется разбирать»

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Киев, 24 октября. После иска Украины в суд Гааги России придется разбирать Керченский мост, заявила активистка, переехавшая в Хельсинки, Елена Васильева.

Покинувшая родину Васильева рассказала о своем споре с россиянами вокруг Крымского моста. Она уверена, что просуществует объект недолго.

По мнению активистки, мост может рухнуть уже предстоящей зимой.

«Керченский мост рухнет скорее всего этой зимой», — убеждена Васильева.

Все ее аргументы сводятся к тому, что в этом районе илистое дно, а значит, опоры, по ее мнению, не устоят.

«Как эти платформы там закрепляют — не понятно даже геологам, исследовавшим кору Земли в этом месте», — утверждает она.

Кроме того, она уверяет, что якобы «уже провалились две платформы».

С этим заявлением Васильева не стала оригинальна: со стороны украинских властей и общественников они звучат регулярно.

Однако иностранные эксперты подчеркивают, что Киеву придется смириться: проект моста успешен, переправа будет построена и будет стоять. Военный аналитик Алексей Арестович ранее заметил, что Россия просчитала все риски.

Но у Васильевой есть в запасе и другая угроза для моста.

«Я знаю, что когда мост построят, от Украины уйдет иск в Гаагу, как было с гринписовцами, в суд по морскому праву. И мост придется разбирать», — написала Васильева на своей странице в Facebook.

Но и тут все сложнее, чем предполагает активиста. Так, ранее эксперт заявил, что иск в арбитражный суд, который готовит Украина против России в связи со строительством Керченского моста, обречен на провал.

Впрочем, заявлению Васильевой не поверили и посетители страницы.