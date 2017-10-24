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Активистка рассказала об иске Украины в Гаагу: «Крымский мост придется разбирать»
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    Активистка рассказала об иске Украины в Гаагу: «Крымский мост придется разбирать»

    17:43  24 Октября 2017
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    Активистка уверена, что суд Гааги заставит Россию разобрать Керченский мост

    Киев, 24 октября. После иска Украины в суд Гааги России придется разбирать Керченский мост, заявила активистка, переехавшая в Хельсинки, Елена Васильева.

    Покинувшая родину Васильева рассказала о своем споре с россиянами вокруг Крымского моста. Она уверена, что просуществует объект недолго. 

    По мнению активистки, мост может рухнуть уже предстоящей зимой.

    «Керченский мост рухнет скорее всего этой зимой», — убеждена Васильева.

    Все ее аргументы сводятся к тому, что в этом районе илистое дно, а значит, опоры, по ее мнению, не устоят.

    «Как эти платформы там закрепляют — не понятно даже геологам, исследовавшим кору Земли в этом месте», — утверждает она.

    Активистка уверена, что суд Гааги заставит Россию разобрать Керченский мост

    Кроме того, она уверяет, что якобы «уже провалились две платформы».

    С этим заявлением Васильева не стала оригинальна: со стороны украинских властей и общественников они звучат регулярно.

    Однако иностранные эксперты подчеркивают, что Киеву придется смириться: проект моста успешен, переправа будет построена и будет стоять. Военный аналитик Алексей Арестович ранее заметил, что Россия просчитала все  риски.

    Но у Васильевой есть в запасе и другая угроза для моста.

    «Я знаю, что когда мост построят, от Украины уйдет иск в Гаагу, как было с гринписовцами, в суд по морскому праву. И мост придется разбирать», — написала Васильева на своей странице в Facebook.

    Но и тут все сложнее, чем предполагает активиста. Так, ранее эксперт заявил, что иск в арбитражный суд, который готовит Украина против России в связи со строительством Керченского моста, обречен на провал. 

    Впрочем, заявлению Васильевой не поверили и посетители страницы.

    «Елена Васильева, вы наверное выдающийся инженер, — пишет в комментарии под постом один из читателей. — Потому что другие инженеры не понимают того бреда, который вы написали в этом посте. Конечно, это ваше право таким образом реагировать, но наверное лучше комментировать то, в чем разбираетесь… Очень смешно и убого у Вас получилось. Мои соболезнования!»

    Активистка уверена, что суд Гааги заставит Россию разобрать Керченский мост

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #крым #керченский мост #гаага
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