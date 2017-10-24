Режим Порошенко обречен на падение: Андрей Ваджра о возможных сценариях «Михомайдана»

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Опальному экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одессы Михаилу Саакашвили не удалось получить статус украинского беженца, об этом сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко. Спикер предупредил, что власти имеют законное основание выслать политика из страны. Сегодня же Луценко сделал громкое заявление о том, что Саакашвили готовит на Украине силовой госпереворот.

Политолог и публицист Андрей Ваджра в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил о том, что подобные рода заявления говорят о том, что президент Украины Петр Порошенко всерьез опасается Саакашвили.

«Порошенко рассматривает Саакашвили как инструмент своих олигархических врагов внутри страны, а также как инструмент своих западных кураторов, которые разочаровались в действующем президенте Украины. Он не сколько опасается, сколько предпринимает попытки нейтрализовать Саакашвили как инструмент в чужих руках», — объясняет Ваджра.

Что касается реальных шансов Саакашвили на депортацию, эксперт говорит, что все будет зависеть от того, насколько обострится украинский кризис.

«Если будут иметь место различного рода эксцессы, и конфликт перерастет в силовое противостояние, то, я думаю, Саакашвили попытаются арестовать», — продолжает политический аналитик.

При этом Ваджра отметил, что если власти решат это сделать, западные кураторы и олигархи попытаются защитить Саакашвили, а это в свою очередь приведет к новому витку напряжения между властью и оппозицией. Он напомнил, что противники киевского режима активно содействуют политику.

«Когда Саакашвили пытался проникнуть на территорию Украины, а его не пускали, все американские восточноевропейские марионетки оказались на стороне Саакашвили. Страны Прибалтики предлагали ему гражданство, поляки также оказывали ему всяческую поддержку. Все зависимые от Америки квазигосударства поддерживают Саакашвили и в данный момент», — говорит политолог.

По словам Ваджры, Порошенко хорошо представляет себе, как на Украине осуществляются государственные перевороты, а потому будет всеми силами стремиться удержаться у власти.

Отвечая на вопрос об эффектности акций протеста напротив здания парламента, одним из организаторов которых является Саакашвили, Ваджра напомнил, как происходили предыдущие государственные перевороты на Украине. В зачаточной их стадии существует довольно длительная фаза, когда происходит раскачивание ситуации.

«В этой фазе все способы и средства хороши. То, что сегодня пытаются сделать противники Порошенко, рассчитано именно на раскачивание ситуации, ее обострение. Все, кто сегодня собрался у здания Верховной рады, занимаются именно этим. Они пытаются любым способом обострить ситуацию и привлечь к участию в протестах максимальное количество населения, максимальное количество недовольных. А недовольных на Украине сегодня очень много. Эта стандартная фаза будет продолжаться несколько месяцев», — продолжает Ваджра.

По словам Ваджры, эти акции протеста приведут к тому, что на Украине произойдет смена власти.

«Режим Порошенко обречен на падение. Понятно, что этот режим будет защищаться всеми доступными средствами, но он обречен по объективным причинам. Речь уже не идет о чьих-то предпочтениях или желаниях. Он падет в силу социально-экономической катастрофы в стране, в силу политических обстоятельств внутри страны, в силу политических обстоятельств, который складываются вокруг Украины», — перечисляет политолог.

Сказать, когда Петр Порошенко будет отстранен от власти, говорит Андрей Ваджра, невозможно, но это обязательно произойдет. Нынешний президент не сможет удержаться у власти. Причем смена режима будет проходить неправомочным способом.