Депутат Госдумы завел видеоблог по совету Саши Спилберг

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Москва, 24 октября. Депутат Государственной думы Антон Горелкин первым среди коллег завел свой видеоблог на YouTube и назвал его «В Думе».

Парламентарий уже опубликовал на хостинге первый выпуск. Он посвящен законопроекту об ответственном обращении с животными, вызывающему широкую полемику среди зоозащитников, пишет «Ридус».

Сейчас нижняя палата Думы готовится рассмотреть проект во втором чтении, и в своем видео Горелкин развенчивает слухи, которыми успел обрасти законопроект. Выпуск Горелкин начинает с обращения к аудитории. По его словам, видеоблог он открыл не потому, что скучно и не для хайпа.

«Я решил его открыть потому, что хочу общаться со своими избирателями не только по телевизору или через газету. Я хочу общаться, используя инновационные инновации и технологические технологии. Вы можете меня спрашивать, я буду отвечать», — сообщает он.

Парламентарий общается с аудиторией YouTube в понятной для нее, молодежной манере, использует в блоге музыкальное и графическое оформление.

Напомним, в мае завести видеоблог и рассказывать в нем о себе посоветовала парламентариям известная блогер Саша Спилберг (Александра Балковская). Как пишет «Ридус», депутат Горелкин решил прислушаться к ее совету.