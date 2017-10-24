Операция ВКС РФ в Сирии помогла Ираку отразить угрозу ИГ — Рогозин

В Избранное

Москва, 24 октября. Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин заявил, что операция ВКС РФ в Сирии помогла армии Ирака отразить террористическую угрозу. Такое мнение он высказал по итогам встречи с главой иракского внешнеполитического ведомства Ибрагимом аль-Джаафари.

Представитель российского правительства Дмитрий Рогозин встретился с главой МИД Ирака Ибрагимом аль-Джаафари. Во время беседы затрагивалась тема по ситуации в Сирии, а также роль ВКС РФ в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1.

«По сути дела оперативная военная помощь российской стороны оказала серьезное содействие иракской армии, для того чтобы справится с террористической угрозой, которая подходила к Багдаду», — отметил вице-премьер.

Напомним, что Рогозин является сопредседателем российско-иракской межправительственной комиссии. Он также добавил, что ситуацию в Сирии удалось переломить. Ранее осведомленный источник сообщил, что переговоры по урегулированию сирийского кризиса на площадке Женевы могут стартовать 27 ноября.

1 Организация запрещена на территории РФ.