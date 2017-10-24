Генпрокуратура РФ напомнила, почему Навальный не может участвовать в выборах

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Москва, 24 октября. Блогер Алексей Навальный не может быть допущен до президентских выборов, поскольку имеет судимость за особо тяжкое преступление. Об этом во вторник заявила начальник управления Генпрокуратуры РФ по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Лариса Коптева.

По ее словам, Навальный был признан виновным в хищении в особо крупном размере. Это лишает его права бороться не только за президентское кресло, но также за депутатский мандат российского, регионального или муниципального уровня.

«При таких обстоятельствах правовых оснований для участия Алексея Навального в выборах любого уровня, включая муниципальные, региональные, в выборах в Госдуму и в качестве кандидата на должность президента России, нет», — подчеркнула Коптева.

Отметим, что ранее аналогичное заявление сделала глава ЦИК Элла Памфилова. Президентские выборы в России состоятся в 2018 году.