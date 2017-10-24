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Наследник престола Саудовской Аравии объявил о переходе к умеренному исламу
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    Наследник престола Саудовской Аравии объявил о переходе к умеренному исламу

    16:28  24 Октября 2017
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    Наследник престола Саудовской Аравии объявил о переходе к умеренному исламу

    Эр-Рияд, 24 октября. Саудовская Аравия намерена перейти к умеренному исламу, который будет открыт для всего мира, заявил наследник престола в этой стране Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

    Во время форума для иностранных инвесторов в Саудовской Аравии наследник престола отметил, что его страна намерена перейти к умеренному исламу.

    «Мы хотим идти туда, где мы были, к умеренному исламу, открытому для окружающего мира, открытому ко всем остальным религиям», — заметил Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

    На прошлой неделе, 18 октября, Ирак и Саудовская Аравия возобновили авиасообщение после перерыва длинною в 27 лет.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #саудовская аравия #принц #умеренный ислам
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