Литовские СМИ затравили известного модельера за любовь к России

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Вильнюс, 24 октября. Литовские СМИ и пользователи социальных сетей обрушились с критикой на известного модельера Юозаса Статкявичюса после интервью, где тот признался, что любит Россию и устал от литовской пропаганды.



Сообщается, что в интервью Sputnik Литва модельер прямо и жестко высказался о внутренних проблемах своей страны и отсутствии их решения.

После этого литовские журналисты назвали Статкявичюса «тряпкой» за то, что он согласился общаться со СМИ, являющимся, по их мнению, «кремлевским пропагандистским порталом».

При этом, как сообщает одно из литовских информационных агентств, Статкявичюс в ответ на критику заявил, что в местных СМИ ему бы точно не дали выразить свою точку зрения на происходящее в стране.