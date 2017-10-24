Самолет из Москвы в Лос-Анджелес экстренно приземлился в Петербурге

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Санкт-Петербург, 24 октября. Авиарейс Москва — Лос-Анджелес совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, причиной экстренной посадки авиалайнера стало ухудшение здоровья одного из пассажиров, который впоследствии был направлен в одно из медицинских учреждений Петербурга. Самолет провело в ажропорту Пулково около двух часов, его вылет состоится в ближайшее время.

По предварительным данным, госпитализация понадобилась 29-летнему гражданину США, у которого обострилось воспаление легких.