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Самолет из Москвы в Лос-Анджелес экстренно приземлился в Петербурге
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    Самолет из Москвы в Лос-Анджелес экстренно приземлился в Петербурге

    16:20  24 Октября 2017
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    Самолет из Москвы в Лос-Анджелес экстренно приземлился в Петербурге

    Санкт-Петербург, 24 октября. Авиарейс Москва — Лос-Анджелес совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    По данным источника, причиной экстренной посадки авиалайнера стало ухудшение здоровья одного из пассажиров, который впоследствии был направлен в одно из медицинских учреждений Петербурга. Самолет провело в ажропорту Пулково около двух часов, его вылет состоится в ближайшее время.

    По предварительным данным, госпитализация понадобилась 29-летнему гражданину США, у которого обострилось воспаление легких.

    Автор: Алексей Громов
    #самолет #петербург #экстренная посадка
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