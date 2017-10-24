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Украина
Генпрокуратура Украины сняла часть обвинений с Януковича по делу о «майдане»
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    Генпрокуратура Украины сняла часть обвинений с Януковича по делу о «майдане»

    16:38  24 Октября 2017
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    Генпрокуратура Украины сняла часть обвинений с Януковича по делу о «майдане»

    Киев, 24 октября. Украинская Генпрокуратура сняла с бывшего президента Виктора Януковича большую часть обвинений по событиям 2013-2014 годов, заявил правозащитник экс-главы государства Виталий Сердюк.

    Правозащитник Виктора Януковича сообщил, что украинская Генпрокуратура, во главе с Юрием Луценко, сняла с его подзащитного подозрения в разгоне 30 ноября 2013 года и в декабре 2013 — январе 2014 годов демонстрантов на «майдане», среди которых в том числе были студенты и сотрудники СМИ.  

    Надзорное ведомство также не рассматривает Януковича как подозреваемого в причастности к убийствам в феврале 2014 года Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника. Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Новые власти открыли ряд уголовных дел в отношении экс-президента и некоторых чиновников. Ранее Янукович заявил, что санкции в отношении его и сына Александра со стороны ЕС имеют политический характер. 

    Генпрокуратура Украины сняла часть обвинений с Януковича по делу о «майдане»

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #янукович
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