Генпрокуратура Украины сняла часть обвинений с Януковича по делу о «майдане»

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Киев, 24 октября. Украинская Генпрокуратура сняла с бывшего президента Виктора Януковича большую часть обвинений по событиям 2013-2014 годов, заявил правозащитник экс-главы государства Виталий Сердюк.

Правозащитник Виктора Януковича сообщил, что украинская Генпрокуратура, во главе с Юрием Луценко, сняла с его подзащитного подозрения в разгоне 30 ноября 2013 года и в декабре 2013 — январе 2014 годов демонстрантов на «майдане», среди которых в том числе были студенты и сотрудники СМИ.

Надзорное ведомство также не рассматривает Януковича как подозреваемого в причастности к убийствам в феврале 2014 года Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника. Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Новые власти открыли ряд уголовных дел в отношении экс-президента и некоторых чиновников. Ранее Янукович заявил, что санкции в отношении его и сына Александра со стороны ЕС имеют политический характер.