Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
ВКС РФ нанесли около 20 авиаударов по боевикам «Джебхат ан-Нусры» на севере Хамы
Общество
Путин призвал образовательные учреждения учитывать современные тенденции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин призвал образовательные учреждения учитывать современные тенденции

    18:00  24 Октября 2017
    32

    Путин призвал образовательные учреждения учитывать современные тенденции

    Путин, 24 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что образовательным учреждениям при подготовке кадров для производства должны необходимо учитывать современные компетенции, в том числе в робототехнике. 

    «Так и будем стараться, по-моему, к этому все и идет, — прокомментировал российский лидер предложение участников национальной сборной России WorldSkills проводить в РФ больше чемпионатов по робототехнике. — Мы же на регулярной основе стали проводить региональные, общенациональные, республиканские соревнования подобного рода, будем это точно развивать».

    Как отметил Путин, в учебных заведениях среднего профессионального образования можно рассмотреть появление новых связанных с IT предметов, поскольку «программы достаточно быстро устаревают».

    Глава государства также указал на то, что уже существует соответствующее поручение.

    «Без тех направлений, в том числе робототехники, уже скоро на производстве будет делать нечего», — заключи он.

    Напомним, ранее Путин рассказал о технологии будущего, которая будет страшнее ядерной бомбы.



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        2686
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        4422
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        1739
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1658