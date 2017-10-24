Путин призвал образовательные учреждения учитывать современные тенденции

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Путин, 24 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что образовательным учреждениям при подготовке кадров для производства должны необходимо учитывать современные компетенции, в том числе в робототехнике.

«Так и будем стараться, по-моему, к этому все и идет, — прокомментировал российский лидер предложение участников национальной сборной России WorldSkills проводить в РФ больше чемпионатов по робототехнике. — Мы же на регулярной основе стали проводить региональные, общенациональные, республиканские соревнования подобного рода, будем это точно развивать».

Как отметил Путин, в учебных заведениях среднего профессионального образования можно рассмотреть появление новых связанных с IT предметов, поскольку «программы достаточно быстро устаревают».

Глава государства также указал на то, что уже существует соответствующее поручение.

«Без тех направлений, в том числе робототехники, уже скоро на производстве будет делать нечего», — заключи он.

Напомним, ранее Путин рассказал о технологии будущего, которая будет страшнее ядерной бомбы.





