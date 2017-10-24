В Госдуме предложили отменить выезд сотрудников ГИБДД на ДТП без пострадавших

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Москва, 24 октября. В России могут отменить выезд сотрудников ГИБДД на место аварии , если в результате ДТП никто не пострадал. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Он отметил, что направил обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с призывом подготовить соответствующее поручение.

«Прошу дать поручение рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство и федеральные подзаконные нормативные акты, которые позволят отменить выезд сотрудников ГАИ на ДТП, в которых нет пострадавших», — говорится в документе.

Лысаков также предложил распространить стоимость возмещения ущерба ОСАГО до 400 тыс. рублей на все регионы России. В настоящий момент такой лимит действует в Москве и Петербурге. По мнению депутата, это позволит автовладельцам преодолеть психологический барьер.