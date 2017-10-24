Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Новое операционное оборудование появится в архангельской больнице
Общество
В Госдуме предложили отменить выезд сотрудников ГИБДД на ДТП без пострадавших
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Госдуме предложили отменить выезд сотрудников ГИБДД на ДТП без пострадавших

    16:02  24 Октября 2017
    38

    В Госдуме предложили отменить выезд сотрудников ГИБДД на ДТП без пострадавших

    Москва, 24 октября. В России могут отменить выезд сотрудников ГИБДД на место аварии , если в результате ДТП никто не пострадал. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

    Он отметил, что направил обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с призывом подготовить соответствующее поручение.

    В Госдуме предложили отменить выезд сотрудников ГИБДД на ДТП без пострадавших

    «Прошу дать поручение рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство и федеральные подзаконные нормативные акты, которые позволят отменить выезд сотрудников ГАИ на ДТП, в которых нет пострадавших», — говорится в документе.

    Лысаков также предложил распространить стоимость возмещения ущерба ОСАГО до 400 тыс. рублей на все регионы России. В настоящий момент такой лимит действует в Москве и Петербурге. По мнению депутата, это позволит автовладельцам преодолеть психологический барьер.

    Автор: Геннадий Плющев
    #дтп #авария #госдума #гибдд #депутат #выезд
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        2167
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        3913
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        1513
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1634