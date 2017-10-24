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Украина
Генпрокурор Украины пообещал выдворить соратников Саакашвили
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    Генпрокурор Украины пообещал выдворить соратников Саакашвили

    16:32  24 Октября 2017
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    Генпрокурор Украины пообещал выдворить соратников Саакашвили

    Киев, 24 октября. Государственная миграционная служба Украины планирует выдворить из страны 20 соратников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщил во вторник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    По словам Луценко, Саакашвили опирается на круг «экстремистов украинского и грузинского происхождения», которые получили вид на жительство на основании сфальсифицированных данных. Последний, занимая пост главы Одесской области, заставлял подчиненных готовить необходимые документы.

    «Одесский областной коммунальный центр учреждений культуры и искусства, который обращается в учреждения Государственной миграционной службы области о предоставлении вида на жительство грузинам для проведения культурной деятельности», — привел в пример генпрокурор.

    Напомним, ранее стало известно о том, что государственная миграционная служба Украины отказала экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #саакашвили
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