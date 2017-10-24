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Родители в России выступили против наказания за отказ от прививок
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    Родители в России выступили против наказания за отказ от прививок

    15:54  24 Октября 2017
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    Родители в России выступили против наказания за отказ от прививок

    Москва, 24 октября. Почти 60% российских родителей высказались против введения наказания за отказ от обязательных прививок. Такие данные показал опрос, проведенный ВЦИОМ.

    Согласно исследованию, 64% респондентов хотят сохранить за собой право отказываться от прививок, входящих в число обязательных. По их мнению, именно они несут ответственность за здоровье своих детей и поэтому принимать решение о том, делать ребенку прививку или нет, - их законное право.

    Однако 30% участников опроса с такой позицией не согласны. Они считают, что у родителей нет профессиональных знаний, и они не могут компетентно оценить, необходима прививка или нет.

    При этом 59% опрошенных высказались против введения наказания за отказ от обязательных прививок. 35% инициативу, наоборот, поддержали.

    Категорически против любых прививок высказались только 5% респондентов. Опрос проводили среди граждан России, у которых есть несовершеннолетние дети или внуки.

    Напомним, в сентябре о материальных мерах воздействия на родителей, которые отказываются делать детям прививки, говорила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #прививки #вциом #медицина #опрос
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