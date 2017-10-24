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Россия
Десантники двух штурмовых дивизий ВДВ подняты по тревоге в рамках учений
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    Десантники двух штурмовых дивизий ВДВ подняты по тревоге в рамках учений

    16:11  24 Октября 2017
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    Десантники двух штурмовых дивизий ВДВ подняты по тревоге в рамках учений

    Москва, 24 октября. В рамках учений подразделения двух десантно-штурмовых дивизий ВДВ подняты по тревоге в Ставропольском, Краснодарском крае и Псковской области. Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

    Согласно приведенным данным, части и соединения ВДВ, дислоцируемые в Краснодарском, Ставропольском краях и Псковской области, были приведены в высшие степени боеготовности. 

    Подразделения новороссийской горной десантно-штурмовой дивизии совершили двухсоткилометровые марши, прибыли в районы ожидания вблизи аэродромов погрузки, где приступили к отработке задач по подготовке личного состава к десантированию.

    Напомним, ранее расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» Восточного военного округа в рамках учений в Хабаровском крае отразили нападение условных террористов

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #минобороны #учения #вдв
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