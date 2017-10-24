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Стали известны новые детали о новейшем поколении Lada 4x4
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    Стали известны новые детали о новейшем поколении Lada 4x4

    16:02  24 Октября 2017
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    Стали известны новые детали о новейшем поколении Lada 4x4

    Москва, 24 октября. Новое поколение Lada 4х4 отечественный концерн «АвтоВАЗ» планирует выпустить в 2021 году, новый кроссовер Lada 4х4 NG будет создан на платформе Logan, Duster и Kaptur. 

    По имеющимся данным, старое поколение Lada 4х4 построено на платформе Global Access, поэтому выпускавшийся на протяжении 40 лет автомобиль в будущем перестанет быть внедорожником.

    Согласно данным «Авторевю», создание транспортного средства на новой платформе предполагает, что размещение мотора будет поперечным.

    Стали известны новые детали о новейшем поколении Lada 4x4

    Как отмечают в концерне, с большой долей вероятности это будет 1,6-литровый двигатель производительностью до 200 лошадиных сил.

    Такой сценарий был предсказуем, потому что популярность классических внедорожников падает, а показатели продаж Lada 4х4 почти в два раза меньше, чем, например, у Renault Duster и Hyundai Creta. 

    Стали известны новые детали о новейшем поколении Lada 4x4

    Автор: Дана Балан
    #автоваз #автомобили #lada 4x4 #внедорожник
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