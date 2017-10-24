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Политика
Путин: Россия постепенно уходит от службы в армии по призыву
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    Путин: Россия постепенно уходит от службы в армии по призыву

    15:51  24 Октября 2017  /обновлено: 15:56  24 Октября 2017
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    Путин: Россия постепенно уходит от службы в армии по призыву

    Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ постепенно уходит от службы по призыву в Вооруженных силах. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с членами российской сборной WorldSkills.

    «Мы делаем это, к сожалению, медленнее, чем планировали, в связи с бюджетными ограничениями. Но все равно делаем и будем продолжать делать», — сказал Путин.

    Глава государства также добавил, что в ближайшем будущем в составе Вооруженных сил появится технопарк для молодых специалистов, закончивших высшие учебные заведения, где они смогут проходить не альтернативную, а реальную воинскую службу по призыву, используя свои знания и навыки.

     

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #вооруженные силы
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