Путин: Россия постепенно уходит от службы в армии по призыву

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Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ постепенно уходит от службы по призыву в Вооруженных силах. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с членами российской сборной WorldSkills.

«Мы делаем это, к сожалению, медленнее, чем планировали, в связи с бюджетными ограничениями. Но все равно делаем и будем продолжать делать», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что в ближайшем будущем в составе Вооруженных сил появится технопарк для молодых специалистов, закончивших высшие учебные заведения, где они смогут проходить не альтернативную, а реальную воинскую службу по призыву, используя свои знания и навыки.