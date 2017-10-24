NASA показала снимок заката в созвездии Орион
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Москва, 24 октября. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США показало снимок сияющего заката в созвездии Орион. Фотография была опубликована на официальной странице NASA в Twitter.
На снимке, сделанном с помощью космического телескопа «Хаббл», виден яркий закат, напоминающий земной.
ESA/Hubble #Flashback: Sunset glow in Orion https://t.co/gME4Qb8EQd pic.twitter.com/cha45gV6xC— HUBBLE (@HUBBLE_space) October 23, 2017
Отметим, что снимок был сделан с расстояния в 1,5 тысячи световых лет от нашей планеты. Уточняется также, что на фотографии запечатлен участок созвездия Ориона в 4 световых года.