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NASA показала снимок заката в созвездии Орион
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    NASA показала снимок заката в созвездии Орион

    15:49  24 Октября 2017
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    NASA показала снимок заката в созвездии Орион

    Москва, 24 октября. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США показало снимок сияющего заката в созвездии Орион. Фотография была опубликована на официальной странице NASA в Twitter.

    На снимке, сделанном с помощью космического телескопа «Хаббл», виден яркий закат, напоминающий земной.

    Отметим, что снимок был сделан с расстояния в 1,5 тысячи световых лет от нашей планеты. Уточняется также, что на фотографии запечатлен участок созвездия Ориона в 4 световых года. 

    Автор: Федор Веснин
    #nasa #созвездие #орион
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