Сирия снова страдает от действий США: в Аль-Карьятейне ИГИЛ* казнило более ста человек

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В освобожденном от боевиков Аль-Карьятейне нашли тела более ста человек, которые были казнены боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ) за то недолгое время, что город был под их контролем. Как сообщил представитель Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) за 20 дней исламисты убили, минимум, 116 мирных жителей, обвинив их в сотрудничестве с силами Башара Асада:

«После того как режим [Башара Асада] восстановил контроль над городом, они обнаружили тела убитых жителей, лежащие на улицах, их застрелили или зарезали».

Напомним, в ночь на 28 сентября несколько сотен боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) выдвинулись к городу Эль-Карьятейн в провинции Хомс.

По заявлению Минобороны РФ, крупный отряд боевиков успешно обошел все скрытые посты сирийских войск, имея на руках совершенно точные координаты, которые, как отметил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, можно получить только благодаря воздушной разведке, обработанной специалистами, и затем «заботливо переданные для осуществления диверсионно-террористических акций».

«По всей видимости, успехи сирийской армии при поддержке российских ВКС и стремительное освобождение от ИГИЛ1 (запрещено в РФ) долины Евфрата идут вразрез с планами американских коллег», — предположил тогда Игорь Конашенков.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) объяснил, зачем Соединенные Штаты Америки поддерживают в Сирии террористов, которые, по сути, устраивают геноцид местных жителей:

«Соединенные Штаты скрытно поддерживают террористическую организацию «Исламское государство» (запрещено в РФ) в целях того, чтобы и дальше создавать дестабилизирующую обстановку в Сирии. Этим они также пытаются добиться того, чтобы ИГИЛ (запрещено в РФ) не было уничтожено как организация, а осталось как подпольная структура для того, чтобы дальше с помощью террористической угрозы воздействовать на обстановку как в Сирии, так и, в целом, на Ближнем Востоке».

По словам эксперта, с помощью боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) Соединенные Штаты также осуществляется и террор:

«Чтобы держать в страхе и ужасе граждан Сирии с целью того, чтобы они боялись идти на сотрудничество с официальным Дамаском. Это все работает на дестабилизацию, на то, чтобы воздействовать, чтобы реализовывать именно свои интересы в регионе. В любом случае, они пытаются использовать любую возможность продолжить такое воздействие».

Как отметил наш собеседник, США, фактически, руководят террористами:

«И сирийская армия воюет уже не с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ), а, по сути, с теми силами, кто ему помогают. На выходе выясняется, что борьба-то как раз идет с международной коалицией во главе с США. ИГИЛ (запрещено в РФ) является инструментом Пентагона для войны с сирийскими правительственными войсками, ВКС РФ и с гражданским населением, против которого устраивается настоящий геноцид».

На сегодняшний день, когда, по оценкам Минобороны РФ, территориальная группировка «Исламского государства» (запрещено в РФ) контролируют не более 5% территории Сирии, как считает эксперт, США попробуют переформатировать ИГИЛ (запрещено в РФ) в подпольную структуру:

«Соединенные Штаты сейчас этим как раз и занимаются. По мере того, как территории «Исламского государства» (запрещено в РФ) сейчас будут сжиматься, США будут частично перебрасывать боевиков под видом так называемой «умеренной» оппозиции. Не исключено, что боевики ИГ1 (запрещено в РФ) будут действовать подпольно под видом мирных жителей. В любом случае, Соединенные Штаты Америки сейчас заинтересованы, чтобы подконтрольные им «умеренные» группировки и курды как можно больше контролировали районов на территории Сирии».

Как объяснил эксперт, это многоплановая стратегия, которую сейчас пытаются реализовать США в Сирии:

«Тем более, они еще подключили и Израиль, который также со стороны Голанских высот постоянно обстреливает позиции правительственных сил, используя любой, даже самый надуманный предлог».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)