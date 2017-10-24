Оппозиция Сирии отказалась участвовать в конгрессе народов САР

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Москва, 24 октября. Сирийская оппозиция не станет принимать участие в конгрессе народов САР. Об этом во вторник заявил член делегации вооруженной оппозиции САР на переговорах в Астане Фатех Хассун.

По его словам, конгресс народов Сирии представляет собой внутренний диалог сторонников правящего режима. Оппозиция не получала приглашения на конгресс, однако, если бы получила, то все равно не отправила бы своих представителей на это мероприятие.

«Ни Высший комитет по переговорам, ни Нацкоалиция, ни группировки оппозиции не будут участвовать в нем. Это внутренний диалог элементов правящего режима, а не составляющих сирийского народа», — отметил Хассун.

Он также обратил внимание, что в конгрессе никак не представлены беженцы-сунниты, которых в стране насчитывается не менее восьми миллионов человек, передает РИА Новости.

Напомним, что с инициативой провести конгресс народов Сирии выступил президент России Владимир Путин. По его словам, подобное мероприятие станет важным шагом на пути урегулирования сирийского кризиса.