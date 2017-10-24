Стюардесса выпала из взлетающего самолета в Китае

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Пекин, 24 октября. Стюардесса выпала за борт самолета при взлете в аэропорту города Шэньчжэнь на юге Китая, информирует South China Morning Post. Как стало известно, ЧП случилось накануне.

Так, бортпроводница пыталась самостоятельно закрыть дверь воздушного судна, при том, что по правилам эту процедуру должны выполнять два члена экипажа. В результате девушка упала на асфальт с трехметровой высоты. Ее госпитализировали с переломами и ушибами.

Из-за случившегося самолет авиакомпании China Eastern вылетел в Куньмин с двухчасовой задержкой, передает «Ридус».

Напомним, ранее сообщалось, что два воздушных судна с пассажирами на борту чуть не столкнулись над аэропортом «Внуково».