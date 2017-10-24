Киев и Вашингтон намерены вместе полетать над Россией

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Москва, 24 октября. Представители США и Украины в рамках Договора по открытому небу проведут наблюдательный полет над территорией России до конца 2017 года.

Об этом сообщил начальник управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гудзь. Он также напомнил, что в 2017 году Украина уже участвовала вместе с Канадой, США и Швецией в аналогичном наблюдательном полете на Россией.

Напомним, договора об открытом небе был подписан в 1992 году, но ратифицирован только 1 января 2002 года. В него входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия. Договор устанавливает режим наблюдения полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения.