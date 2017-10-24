Путин: Россия выступает за справедливое решение кипрской проблемы

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Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за справедливое решение кипрской проблемы. Об этом глава государства заявил открывая переговоры с президентом Кипра Никасом Анастасиадисом.

«Поговорим по всему комплексу наших отношений, и, конечно, по международной составляющей, по внутреннему урегулированию кипрской проблемы. Вы знаете, что Россия всегда выступала за справедливое урегулирование», — сказал Путин.

По итогам встречи будут подписаны ряд соглашений, в том числе в сферах морского транспорта, международных автомобильных перевозок, связи и информационных технологий.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев провел переговоры с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы российско-кипрского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах.