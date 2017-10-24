Эксперты назвали топ-5 самых дешевых в эксплуатации автомобилей

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Москва, 24 октября. Американская автомобильная ассоциация выявила пять наименее затратных в эксплуатации машин.

Рейтинг был составлен на основе анализа по нескольким показателям, сообщает агентство Nation News. В частности, специалисты сравнили разные типы автомобилей по налогам, затратам на топливо и обслуживание в расчете на 15 тысяч миль (примерно 24 тысячи километров).

Исследование показало, что самые экономичные автомобили – седаны. Проведенный на них эксперимент, обошелся экспертам примерно в $6 345. Второе место отдали компактным кроссоверам ($7 606). Третье – гибридным автомобилям ($7 687). Самыми затратными оказались пикапы (больше $10 000).

Ранее в октябре появился рейтинг самых ненадежных автомобилей.