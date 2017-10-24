Милонов о строительстве евроколеи: Никому украинцы в Европе не нужны, забирать и возить уже нечего

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Власти Украины намерены построить между Одессой и Киевом (а затем и по всей стране) новую железнодорожную линию, проложенную по европейским стандартам (1435 мм — при. ред.). Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Но это путь в никуда, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета Госудмы РФ по международным делам Виталий Милонов.

Сразу же после завершения строительства путей «Киев — Одесса» власти страны намерены соединить новой железной дорогой столицу и город Львов, а затем переоборудовать железные дороги по всей территории Украины. Омелян заявляет, что уже есть иностранные инвесторы.

«Я просто уверен, что Киев тут же побежит клянчить деньги на эту железную дорогу, потому что сами они ни по европейским, ни по российским стандартам построить железную дорогу не могут. Они могут ее создать только по украинским стандартам, проложив грунтовку посреди кукурузного поля, так что это не более чем пиар-ход и попытка выманить деньги у зазевавшихся европейцев. Нынешнее украинское правительство все больше и больше напоминает мошенников а ля Мавроди, они тоже постоянно изобретают новые способы мошенничества и пытаются таким образом раскрутить сердобольных граждан ЕС на крупные инвестиции», — поясняет ситуацию народный избранник.

Ранее украинский министр сообщал, что новые железнодорожные пути могут появиться на территории страны приблизительно в течение ближайших пяти-десяти лет. И он уже неоднократно рапортовал, что первыми такими направлениями должны стать «Киев — Одесса» и «Киев — Варшава».

«Ничего они строить не собираются, да и не могут. Даже если бы у них были деньги, что сложно себе представить, они бы не могли создать что-то новое, потому что выделенные деньги были бы разворованы еще до того, как были бы куплены первые шпалы. Железная дорога необходима для того, чтобы по ней что-то возить, но рядовые украинцы могут даже сейчас могут свободно ездить из Киева в Одессу и обратно. Всерьез говорить о том, что будут какие-то европейские товары перемещаться между Мелитополем и Кривым Рогом, тоже, в общем, не приходится. Никому украинцы в Европе не нужны, забирать у них уже нечего, возить им тоже нечего, потому что они не смогут ни за что заплатить», — продолжает Милонов.

К слову, помимо железнодорожного полотна с новыми размерами, Украине также придется строить в стране завод по производству и сборке локомотивов и вагонов под новый стандарт, что также влетит в копеечку.

А давать им деньги в долг тоже никто не собирается, так что железная дорога с новыми европейскими стандартами — совершенно бесполезная инициатива. Это такая дорога в никуда, как в Арабских Эмиратах, но арабы их строят, потому что у них денег много, а в Киеве мечтают об этом, потому что у них денег нет. Но, безусловно, это интересный заход за новыми траншами в европейские банки, которые уже поняли, что любые кредиты Украине, это на самом деле не кредиты, а благотворительность сомнительного качества, потому что они помогают не бедным, а богатым. Руководство Украины, безусловно, богаче того же Жана Клода Юнкера и Федерики Могерини вместе взятых. А помогать богатым — это совсем уж мазохизм в извращенной форме», — заключил народный избранник.

Напомним, общая протяженность железнодорожной сети Украины — 22 тысячи километров. Официальные сообщения министерства инфраструктуры Украины свидетельствуют о том, что ведомство намеревается сделать страну транспортным хабом «в рамках действующих транспортных коридоров, определенных сетью TEN-T (проект Трансъевропейской транспортной сети, которая призвана объединить железные дороги государств — членов ЕС, унифицировать правила перевозок и упростить тарифную политику — прим. ред.)».