Путин обсудит с правительством права дольщиков

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Москва, 24 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует на совещании с правительством, которое состоится 25 октября, обсудить меры по обеспечению прав дольщиков. Об этом сообщили во вторник представители Кремля.

«Участники совещания обсудят меры по обеспечению прав пострадавших граждан — участников долевого строительства. Также разговор будет идти о пресечении строительства многоквартирных домов на не предоставленных для этого участках», – указано в официальном заявлении.

Напомним, ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о создании компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», в рамках которой будет сформирован компенсационный фонд (за счет обязательных отчислений застройщиков, привлекающих средства участников долевого строительства).