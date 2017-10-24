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Путин обсудит с правительством права дольщиков
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    Путин обсудит с правительством права дольщиков

    15:46  24 Октября 2017
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    Путин обсудит с правительством права дольщиков

    Москва, 24 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует на совещании с правительством, которое состоится 25 октября, обсудить меры по обеспечению прав дольщиков. Об этом сообщили во вторник представители Кремля.

    «Участники совещания обсудят меры по обеспечению прав пострадавших граждан — участников долевого строительства. Также разговор будет идти о пресечении строительства многоквартирных домов на не предоставленных для этого участках», – указано в официальном заявлении.

    Напомним, ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о создании компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», в рамках которой будет сформирован компенсационный фонд (за счет обязательных отчислений застройщиков, привлекающих средства участников долевого строительства).

    Автор: Алексей Громов
    #путин #дольшики
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