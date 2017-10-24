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В Совфеде предложили упростить мобилизацию для ликвидации последствий ЧС
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    В Совфеде предложили упростить мобилизацию для ликвидации последствий ЧС

    15:27  24 Октября 2017
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    В Совфеде предложили упростить мобилизацию для ликвидации последствий ЧС

    Москва, 24 октября. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предлагает упростить порядок проведения мобилизации среди гражданского населения для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Соответствующий законопроект, предполагающий внесение поправок в федеральные законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении», внесен на рассмотрение правительства РФ.

    По действующему законодательству Вооруженные силы РФ и другие войска по время ЧС переводятся на организацию военного времени. Однако в случае стихийных бедствий и катастроф, которые угрожают значительным территориям страны или населению, для устранения последствий требуется больше людей и техники. Согласно ФЗ «О чрезвычайном положении», мобилизация трудоспособного населения и транспорта граждан для выполнения аварийно-спасательных работ возможна.

    «С точки зрения законодательства, мы должны быть готовы ко всем неожиданностям, — пояснил Клинцевич. — Может быть, президенту никогда и не придется проводить мобилизацию при чрезвычайных ситуациях, но возможность такая у него должна быть».

    Законопроект предполагает выделение средств на мобилизацию из бюджета Минобороны, пишет «Парламентская газета».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #клинцевич #чс #мобилизация
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